الرئيس الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي الزائف فرعون العصر والزمان

قال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني «سلام على فلسطين والدماء التي سفكت ظلما وسلام على المقاومة الفلسطينية العزيزة في فلسطين ولبنان واليوم فلسطين مفتاح ومعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية».

وأضاف الرئيس الإيراني خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبنى سياسة الجوار، واليوم نحن اجتمعنا حتى نهب لنجدة الشعب الفلسطيني، يا أخوتي، اليوم هو يوم العمل وهو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي للمسجد الأقصى».

وتابع الرئيس الإيراني «الاحتلال الإسرائيلي الزائف هو فرعون العصر والزمان وهو يجسد ويمثل الإفساد في الأرض ويسفك دماء الأبرياء، وقد خرجت التظاهرات المليونية في جميع أنحاء العالم لنجدة الفلسطينيين، شاهدنا في غزة وقطاع غزة جسد البشاعة التاريخية للأخلاق والإنسانية بسبب الحصار التي تتعرض له غزة التي أصبحت أكبر سجن للعالم».