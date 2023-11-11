قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.. اعتقالات جديدة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، ومنع جنود الاحتلال، عائلة في مادما جنوب نابلس من قطف الزيتون، واستولوا على معداتها.

واعتقل جنود الاحتلال، شابًا يدعى مازن أبو زهو أثناء تواجده قرب قرية الجلمة، شمال شرق جنين، فيما دخل المعتقل الفلسطيني مهند علي سلامة، من برقين غرب جنين، اليوم، عامه الـ18 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي أراضي 1948، اعتقلت شرطة الاحتلال، عاملا يدعى سليم محمد سليم من ضاحية شويكة شمال طولكرم، من مكان عمله في كفر قاسم، كما اعتقلت 4 شبان من الضاحية.

الصحة الفلسطينية: تواجد في مجمع الشفاء 650 جريحا

وكانت الصحة الفلسطينية، قالت ظهر اليوم السبت، إن 39 طفلًا مهددون بالموت في أي لحظة في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي غرب غزة بسبب قطع الأكسجين.

وفجر اليوم السبت، حاصرت آليات الاحتلال، المجمع، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي. وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الحربية، ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط وبوابة الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود، فيما أشارت وزارة الصحة، إلى تواجد في مجمع الشفاء 650 جريحا، و50 طفلا بالحضانة، و100 مريض، و1200 من الطواقم الطبية، و20 ألف نازح.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من أن النظام الصحي في غزة بات منهكا تماما، مضيفة على لسان المدير العام، تيدروس جيبرييسوس، أمام «مجلس الأمن الدولي»، إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 أصبحت خارج الخدمة.

مقتل حوالي 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة

وأمس الجمعة، ناقش مجلس الأمن ، الوضع الصحي في غزة، فيما قال جيبرييسوس، إن حوالي 100 موظف أممي في غزة لقوا مصرعهم جراء وقوع نحو 250 هجوما على الرعاية الصحية في القطاع والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قالت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن كافة الخدمات في مستشفى القدس ستتوقف عن العمل جراء نفاد الوقود، مشيرة، إلى أن 500 مريض وجريح سيحرمون من الرعاية الصحية.