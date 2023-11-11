برلماني: كلمة الرئيس السيسي إدانة واضحة لسياسة العقاب الجماعي بفلسطين

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي تضمنت إدانة واضحة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أقل ما توصف به أنها جرائم حرب، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت المدنيين العزل من قتل وترويع والتي تنافي القانون الدولى.

التنديد بالعقاب الجماعي

وقال عثمان، في بيان له إن الرئيس السيسي حرص في كلمته أيضا على التنديد بسياسات العقاب الجماعي لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته وأن يعمل بشكل جاد وحازم من أجل تحقيق هذا الهدف.

دعم موقف مصر

وشدد النائب أحمد عثمان، على أن مطالب الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت الموقف الرسمي المصري الراسخ منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب في كلمته بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

وأشار عثمان إلى أن الرئيس السيسي حرص أيضا على التأكيد على ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراء تحقيق دوليفي كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.