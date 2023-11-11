برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض حملت رسائل للمجتمع الدولي

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، قوة الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أنها جاءت لتعبر عن صميم الموقف المصري الرافض لاستمرار العدوان على المدنيين، وضروة العمل الدولي والضغط لإيقاف هذه الجرائم.

ونوه «أبو عايشة»، في بيان له، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والحصار ويعاني ممارسات لا إنسانية، تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

محاكمة دولية

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بطلب مصر من خلال الرئيس السيسي فتح تحقيق دولي أمام جرائم إسرائيل، وهو ما يدين حكومة نتنياهو وكل الأطراف الغربية والداعمة لها، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في القصاص من هؤلاء.

ولفت «أبو عايشة» إلى ما قاله الرئيس السيسي، من أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة وهو ما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.