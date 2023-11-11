استشهاد 3 فلسطينيين في جنوب غزة والاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون

استشهد ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة النجار، في جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، في الوقت الذي تواصلت فيه الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني لليوم الـ36 على التوالي.

طيران الاحتلال يقصف منزلا لعائلة النجار شرق خان يونس

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مراسلها في جنوب قطاع غزة، أن طيران الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة النجار في منطقة «معن»، شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح آخرين، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.

وفي الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت عدداً من المزارعين في بلدة «مادما»، جنوب نابلس، من قطف ثمار أشجار الزيتون، واستولت على معداتها.

وكشف رئيس مجلس قروي مادما، وجيه قط، أن قوات الاحتلال هاجمت عائلة المواطن نصار قاسم نصار، أثناء قطف الزيتون، وأجبرتها على مغادرة أرضها، كما استولت على المعدات التي تستخدمها العائلة في قطف الزيتون.

اعتقال عامل فلسطيني من مكان عمله

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، عاملا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، من مكان عمله في أراضي 1948.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سليم محمد سليم، أثناء تواجده في مكان عمله في مدينة كفر قاسم، داخل أراضي 48، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم أربعة شبان من الضاحية بعد مداهمة منازلهم.