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رئيس الوزراء: تحسن جودة مياه بحيرة قارون وانخفاض نسبة التلوث

كتب:

أسماء زايد
04:37 م | السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في جودة مياه بحيرة قارون، حيث انخفضت نسبة الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، في ختام جولته التفقدية لمحافظة الفيوم، إنه تم ضخ زريعة سمك بكميات كبيرة في البحيرة، كما تستمر الحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على استدامة البحيرة.

ووجه مدبولي محافظ الفيوم بمراجعة المباني غير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون، وخاصة المنشآت السياحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها.

كما أكد مدبولي، أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن العقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، ووقف بطاقات التموين والخبز.

وأضاف مدبولي، أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولات للبناء غير الرسمي، وأنها ستواصل جهودها للحفاظ على الأراضي الزراعية.

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