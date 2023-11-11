وائل غنيم يهاجم قيادات حماس: دم الأطفال في رقبتكم.. لو رجالة خشوا غزة (فيديو)

وجه الناشط السياسي وائل غنيم، نداءً إلى قادة حركة حماس، خالد مشعل وإسماعيل هنية وخليل الحية، مطالبا إياهم بالدخول إلى غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وشن غنيم هجوما على قيادات حركة حماس، مستنكرا تجولهم بين الدول دون التوجه إلى غزة والجهاد مع المجاهدين بالقطاع.

وائل غنيم يهاجم قيادات حماس

وقال وائل غنيم، عبر مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «مفيش أسهل من الكلام والتجارة بالبني أدمين، لو أنتم رجالة خشوا غزة»، متسائلا: «لو الرسول (ص) بيتم الاعتداء على أهل بيته، هل كان هيفضل في بلد أخرى؟ وهل من الرجولة والنخوة والدين إنك تكون موجود في دولة أخرى وأهلك يتم ضربهم بالصواريخ».

وأضاف: «مش شطارة إنك تضرب عدوك ثم تستغيث بالآخرين، خاصة أنك تعرف رد فعله منذ 75 سنة.. بتصحوا الصبح تخططوا وتعرضوا الدول للمشاكل»، مستطردًا: «ربنا هيسألكم عن أرواح الأطفال التي أزهقت ومن قتلهم سيحاسب حسابا عسيرا».

هجوم وائل غنيم على حماس

ثم عاد الناشط وائل غنيم، متسائلًا مرة أخرى: «هل الشخص الملثم المعروف باسم (أبو عبيدة) سيحمي الفلسطينيين؟» مؤكدا أنه معروف في غزة وبين الإسرائيليين، فلماذا يظهر ملثما إذا؟، مختتمًا حديثه: «حسبي الله ونعم الوكيل في حركة حماس.. والله أنتم أبعد من تكونوا عن منهج الله ورسوله».