تفاصيل المؤتمر الخامس للمعامل المركزية حول التشخيص والذكاء الاصطناعي

شدد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، على أهمية دور المعامل المركزية بوزارة الصحة، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بتطويرها سواء على المستوى التقني أو البشري من خلال التدريب والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف قنديل، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة للكشف عن مستجدات التشخيص تحت مسمى الصحة الواحدة، أن الجديد في مؤتمر هذا العام هو مناقشة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ودوره الهام في مجال التشخيص، موضحا أن هناك مبنى كبير للمعامل المركزية يتم إنشاؤه على أعلى مستوى وفق الأكواد العالمية بمدينة بدر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح قنديل، أن هناك نوعا من التحاليل الطبية الجديدة تم استحداثها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، تتمثل في الفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض وهذه الأمراض بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وفقا للمتغيرات الجديدة والتي تتطلب للتسلح بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر هذا العام تحت شعار الصحة الواحدة التي تشمل صحة الإنسان وما يتعلق بها ولا سيما أن هناك بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة العامة للمعامل المركزية، أن المؤتمر هذا العام يناقش مستجدات التشخيص الجديدة في المعامل المركزية، وستعراض التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال، موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام هو ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة «الإنسان، الحيوان، النبات، البيئة».

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله مدير المكتب الفني بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يهتم بكل ما هو جديد في مجال التشخيص والذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تشخيص الأمراض وزراعة الأنسجة وكافة المجالات المتعلقة بعمل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.