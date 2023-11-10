وكيل وزارة الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التخلص الآمن من النفايات

ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الخميس الاجتماع الدوري للجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والذي عقد بمكتبه بديوان عام المديرية.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة راندا محمد، مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وأعضاء اللجنة، وتم مناقشة كافة معوقات تشغيل منظومة التخلص الآمن من النفايات الخطرة، وتذليل كل العقبات، ووجه بتذليل كل العقبات.

كما شدد وكيل وزارة صحة سوهاج على ضرورة إنشاء مدفن لنواتج معالجة النفايات الطبية الخطرة مطابقًا لكافة الاشتراطات.

وأكد أن مديرية الصحة تعطي أولوية قصوى لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لأهميتها الكبيرة ولما تحققه من أمان للعاملين بالمنظومة الصحية والمواطنين، وتساعد على ضمان مأمونية وسلامة كافة الخدمات الصحية.