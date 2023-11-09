وكيل وزارة الصحة بسوهاج يستقبل نقيب الصيادلة وبعض أعضاء النقابة

استقبل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المديرية الدكتور أحمد القاضي، نقيب صيادلة سوهاج يرافقه الدكتور أحمد أبو دومة عضو النقابة العامة للصيادلة، وعدد من قيادات وأعضاء النقابة، وذلك في حضور الدكتورة إيزيس وهيب ناشد، مدير عام الصيدلة بمديرية الصحة.

وقدم الضيوف التهنئة لوكيل وزارة الصحة على منصبه الجديد متمنين له التوفيق.

وعلى هامش الزيارة تم التطرق إلى عدد من الأمور الهامة التي تهم الصيادلة سواء داخل القطاع الطبي أو خارجه.

ضروري ويعود بالنفع على المنظومة

وأشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، إلى أن التعاون بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة أمر هام وضروري ويعود بالنفع على المنظومة الصحية والقطاع الطبي، موضحا أن الصيدلي أحد أهم ركائز تلك المنظومة.