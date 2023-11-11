«شركة المصريين بالخارج».. وزيرة الهجرة توضح كيف بدأت ومتى ستنطلق؟

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «شركة المصريين بالخارج» هي كانت طلب وتوصية من النسخة الثالثة من مؤتمر المصرين بالخارج، وكانت هي إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.

الشركة تستهدف 14 مليون مصري بالخارج

وأضافت الوزيرة أنها دائما بعد انتهاء المؤتمر تعرض الطلبات والتوصيات على دولة رئيس الوزراء، وتأخذ الموافقة وتبدا في تنفيذها، ويستهدف مقترح «شركة المصريين بالخارج»، الـ 14 مليون مصري بالخارج، المعروف تواجدهم في مختلف الدول، سواء كانوا من كبار المستثمرين أو صغار على أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه الشركة.

وأشارت جندي إلى أنه بعد تم صياغة هذه التوصية تم التواصل مع كل المؤسسات، سواء هيئة الاستثمار أو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة المالية والتجارة وقطاع الأعمال والزراعة، لمشاركتهم الرأي في إنشاء الشركة لتحقق طموح المصريين بالخارج، وبعدها اجتمعت مع المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج عبر «فيديوكونفرانس».

الشركة متنوعة المجالات

وحدد المستثمرون المصريون بالخارج أن تكون الشركة متنوعة المجالات، وسيديرها بشكل كامل بواسطة المصريين بالخارج، ويكون دور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي، وتذليل العقبوات التي تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

الانتهاء من تأسيس الشركة قريبًا

وأضافت الوزيرة، أنه جرى اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبًا، مشيرة إلى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وتعد عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب، في تلك التحديات التي يمر بها العالم.

وعقب الانتهاء من تأسيس الشركة ودعوة المستثمرين المصريين للمشاركة تحت مظلتها، وأوجه التعاون المتاحة مع الحكومة المصرية، ما سيشجع عددا أكبر من المستثمرين على المساهمة في الشركة سواء بمشروعات استثمارية أو شراء أسهم عند طرحها.