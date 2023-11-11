«رياضة كفر الشيخ»: انطلاق اختبارات انتقاء ناشئين جدد في كرة اليد غدا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، والتي تعقد غدا الأحد 12 نوفمبر، بالصالة المغطاة بنادي «City club»، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

شروط الاشتراك في الاختبارات

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن شروط التقدم تتضمن أن يكون المتقدم من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2008/ 2009 /2010/ 2011 من أبناء المحافظ.

- صورة شهادة ميلاد الناشئ.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة للناشئ تقدم غداً للالتحاق بالاختبارات، لمن لم يسبق له تقديم الأوراق بالمديرية منذ وقت الإعلان عن فتح باب التقديم في 24 سبتمبر.

مراحل الاختبارات

وأشار أيضا إلى أن اللاعبين المتقدمين سيمرون بعدة اختبارات من كشف طبي وقياس الطول والوزن، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.