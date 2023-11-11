تقديم خدمات طبية لـ1413 حالة بالمجان من خلال 13 قافلة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، تحت إشراف عادل درغام، رئيس جمعية الأورمان في كفر الشيخ، وذلك لتنظيم عدد 13 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان لـ1413 شخصا من أبناء مركزي دسوق والحامول، والتي ضمت قرى شباس الشهداء، والعزبة البيضاء، والبرنس، وجماجمون، وكفر إبراهيم، وكفر العرب، وأبو زيادة، التابعين لمركز دسوق، كما ضمت القوافل الطبية أيضا قرى 11 الحفير، و8 العنابر، و9، 12، و13، بمركز الحامول، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

قوافل طبية للمواطنين بالمجان

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في بيان، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، وذلك لإجراء الكشف الطبي، وإجراء التحاليل الطبية والأشعة، وصرف العلاج بالمجان ل 1413 شخص من مركزى الحامول ودسوق، هو أمر يحافظ علي صحة المواطنين بالمحافظة.

أساليب مكافحة العدوي

مؤكداً، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وأتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاطقم الطبية، مشيداً بجهود جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.