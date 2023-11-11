مجلس الدولة يغلق أبوابه في اليوم الأول لتسليم ملفات مندوب مساعد

أغلق مجلس الدولة، منذ قليل، أبوابه بعد فتحه لليوم الأول أمام خريجي جامعتي المنوفية والقاهرة، لتسليمهم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل المجلس بترتيب الجامعات التي سوف يقوم المجلس بتسلمهم ملفات التقدم للوظيفة.

غلق باب التقدم للوظيفة في 19 نوفمبر

ووفقاً للجدول المعلن فإنه من المقرر غداً الأحد 12 نوفمبر أن يستقبل المجلس خريجي كليات الحقوق من جامعتي عين شمس وجامعة بنها، على أن يغلق باب التقدم للوظيفة في 19 نوفمبر الجاري.

درجات الترقي في مجلس الدولة

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هى:

1. مندوب مساعد

2. مندوب بمجلس الدولة

3. نائب بمجلس الدولة

4. مستشار مساعد «ب»

5. مستشار مساعد «أ»

6. مستشار

7. وكيل مجلس الدولة

8. نائب رئيس المجلس

شروط التقدم للوظيفة

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

1 - التقدم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على (30) سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.