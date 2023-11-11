القاهرة الإخبارية: مشروع البيان الختامي للقمة العربية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

يجب وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

كما طالب مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت تلك المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

يجب بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، سيطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.