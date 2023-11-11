الرئيس اليمني: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قال رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد محمد العليمي، إنه يجب حل القضية الفلسطينية وفقا للمقررات الشرعية، مؤكدًا: «أننا نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: «القضية الفلسطينية ما زالت في قلب أولوية العالم.. ونحن نؤازر حقوق الشعب الفلسطيني وندعمه في ظل ما يتعرض له من اعتداء من قبل قوات الاحتلال».

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، إلى تعزيز التشاور والتنسيق، بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة، في بذل أقصى الجهد، لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.