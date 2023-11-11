إيمان العاصي تدعم القضية الفلسطينية: «الأطفال بتموت انتوا بتناموا ازاي»

دعمت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام القضية الفلسطينة، بعد الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت إيمان العاصي: يا عالم دي استغاثات أرواح عايشين في البلد اللي على حدود بلدنا بظبط استغاثة من فوق الأرض مش من غواصة في البحر ولا مركبة في الفضاء صعب نوصلهم وننقذهم.. مش معقول اللي بيحصل بجد حرام إسرائيل انذرت دلوقتي باخلاء جميع المستشفيات، في مستشفى من المستشفيات المسعفين سابوا 150 طفل لوحدهم تحت تهديد السلاح.

ايمان العاصي تدعم أطفال فلسطين

وحرصت إيمان العاصي منذ أيام على دعم أطفال غزة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «خرجوا الأطفال، أرجوكم، بس الأطفال ارحموهم والنبي، انتو ازاي كدا، قلوبكم وعقولكم من ايه، انتو ازاي بتناموا».