صندوق «تحيا مصر» يستعد بأكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لإغاثة أهل غزة

يستعد صندوق تحيا مصر، بتجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لإغاثة أهل غزة، في ظل تدهور الأوضاع هناك وتزايد الاحتياجات المستمرة بالقطاع، موضحا أن العمل مستمر بكل جهد على مدار 24 ساعة.

تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الأشقاء في غزة

ونشر الصندوق صورًا من تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الأشقاء في غزة والتي تتضمن بعض المساعدات الطبية، كالأسرة الطبية، كراسي متحركة، سيارات إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى تجهيز كراتين المواد الغذائية.

وأوضح الصندوق أنه يمكن التبرع لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة عن طريق المساهمة أونلاين من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق تحيا مصر، واختيار إغاثة ودعم غزة، أو من خلال ماكينات Fawry أو AMAN - أمان لخدمات التقسيط والدفع الإلكتروني أو خدماتي أو OPay Egypt باسم صندوق تحيا مصر الرسائل القصيرة 37037 بـ5 جنيهات للرسالة.