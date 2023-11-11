بالتسابيح والألحان.. انطلاق فعاليات اليوم الأول لاحتفالات دير مارجرجس بالأقصر

انطلقت أول أيام الاحتفال السنوي بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر.

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات لمدة 6 أيام، بدءاً من اليوم السبت 11 نوفمبر وينتهي 16 من الشهر نفسه.

احتفالات يومية

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في احتفالات التي يقيمها الدير، إذ يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات احتفالات يومية طوال فترة الاحتفال تتم فيها صلوات القداسات وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

خطة أمنية محكمة

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر احتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.