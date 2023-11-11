طلائع الدقهلية تشارك في الرحلات الشتوية بمدينتي الأقصر وأسوان
كتب:
آية حسنين
05:09 م | السبت 11 نوفمبر 2023
رياضة الدقهلية
أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات ومعسكرات شتوية لمدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من10 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.
مشاركة طلائع الدقهلية في الرحلات الشتوية
وأشارت عثمان في بيان لها أنه جرى مشاركة محافظة الدقهلية بعدد 30 طليعا وطليعة من مراكز الشباب ومن الطلائع الذين تنطبق عليهم الشروط، وجاءت الفعالية والمشاركة تحت إشراف وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت أنه جرى بدء فعاليات الرحلة في اليوم الأول الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 باجتماع تحضيري مع الطلائع، وجرى تنظيم زيارة متحف النيل وعمل جولة حرة بأسوان في المساء للطلائع .
وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن مشاركة طلائع الشباب في الرحلات تستمر لمدة 5 أيام بتوجيهات محافظة الدقهلية.