طلائع الدقهلية تشارك في الرحلات الشتوية بمدينتي الأقصر وأسوان 

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات ومعسكرات شتوية لمدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من10 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.

مشاركة طلائع الدقهلية في الرحلات الشتوية

وأشارت عثمان في بيان لها أنه جرى مشاركة محافظة الدقهلية بعدد 30 طليعا وطليعة من مراكز الشباب ومن الطلائع الذين تنطبق عليهم الشروط، وجاءت الفعالية والمشاركة تحت إشراف وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت أنه جرى بدء فعاليات الرحلة في اليوم الأول الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 باجتماع تحضيري مع الطلائع، وجرى تنظيم زيارة متحف النيل وعمل جولة حرة بأسوان في المساء للطلائع .

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية أن مشاركة طلائع الشباب في الرحلات تستمر لمدة 5 أيام بتوجيهات محافظة الدقهلية.