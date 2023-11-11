«الزراعة»: فحص وعلاج أكثر من 1900 رأس ماشية مجانا في الأقصر

أكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، توجيه قافلة بيطرية إلى محافظة الأقصر يوم الخميس الماضي، وانتهت من أعمالها اليوم السبت، حيث جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي محافظة الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وأبل ودواب صغار المربيين.

إجراء 41 عملية جراحية

وأضاف «فاضل»، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، مشيرا إلى اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ254 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ597 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ645 حالة، كما تم إجراء 41 عمليه جراحية، كما تم تحصين 402 رأس بالتحصينات غير السيادية باجمالي 1939 حاله لدى 994 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع «فاضل»، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعي.