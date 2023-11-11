رئيس وزراء لبنان: لابد من وقف إطلاق النار فورا في غزة

أكد رئيس وزراء جمهورية لبنان، نجيب ميقاتي، إننا نجتمع اليوم بقمة الرياض ونؤكد لكل العالم أن قضية فلسطين أرضا وشعبًا وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعا، فأمام مشهد دام بقطاع غزة، ومشهد الطفولة التي تنحر مع سبق الإصرار والترصد، وأمام مشهد الاعتداء على الصحفيين والفتيات الثلاثة اللاتي استشهدن مع جدتهن غدرًا من جنود إسرائيل جنوب لبنان، إننا أمام مشهد التدمير الممنهج تسقط فيه كل مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزنًا ولا يردعها قانون دولي ولا ضمير إنساني.

وتابع رئيس وزراء لبنان خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: «إننا نجتمع بقمة الرياض للتضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة، الجميع شاهد الوضع الكارثي، ولكن علينا أن ننتقل إلى مربع القرار، فغزة تستغيثكم فلا تردوها خائبة».

وأكد أن فلسطين دولة عربية، ونكبتها نزلت بعالمنا العربي ومزقت شرقه عن غربه ومشروع التوسع والتهجير ما زال أساس السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أننا مدعوون لأن نطلق صرخة إنسانيةً واحدة لأن وجع فلسطين هو وجعنا ودمها دمنا، مصيرنا مصيرها، فهي مهد السيد المسيح ومرسى الرسول صلي الله عليه وسلم، فعلينا العمل معا لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال مساعدات لاخوننا في غزة وإطلاق مسار سياسي جدي وفعال يدفع بإتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية».