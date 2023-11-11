الباز: لقاء السيسي بقادة إيران وتركيا رسالة مهمة لأطراف بعينها

علّق الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، كاشفًا دور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسي إيران وتركيا، والعاهل الأردني.

اتضح اليوم خلال هذه القمة أنه لا خلاف في المبدأ

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «اتضح اليوم خلال هذه القمة أنه لا خلاف في المبدأ ولا أحد يختلف في ضرورة إيقاف إطلاق النار وحل الدولتين وإنقاذ الشعب الفلسطيني، ولذلك جاءت هذه اللقاءات على توحيد الرؤى بشكل عام وتفصيلي».

عدم توسيع رقعة الصراع هي الرؤية المصرية منذ الأيام الأولى للأزمة

وأكد أن عدم توسيع رقعة الصراع هي الرؤية المصرية منذ الأيام الأولى للأزمة، وظهرت في لقاء الرئيس السيسي مع عدد من القادة والزعماء في العالم، لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية في فلسطين إلى حرب عالمية، وهذا حرص مصري منذ اليوم الأول في تبني الخطابات السياسية بهذا التعبير، وهو تعبير مصري خالص.

وأوضح، أن لقاءات الرئيس السيسي بقادة إيران وتركيا وسوريا تم اختيارها بعناية شديدة، وأعتقد أن هناك رسالة تريد مصر إيصالها لأطراف بعينها من خلال هذه اللقاءات تحديدًا.