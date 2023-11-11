المستشار محمود فوزي: نشكر القبائل على موقفها في مواجهة الإرهاب ودعم فلسطين

وجَّه المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لمجلس القبائل العربية والعائلات المصرية على دعوته الكريمة للحملة الرسمية للحضور إلى هذه الفاعلية التي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، كما وجَّه الشكر للمشاركين بهذا المؤتمر، من الأحزاب والكيانات المختلفة، موضحا أن القبائل العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري وله دورعظيم ومقدر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود مع القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية.

إشادة بدور القبائل العربية والعائلات المصرية

وأشار فوزي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنظمها مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتعرضها قناة إكسترا نيوز، إلى أنهم قدموا في ذلك تضحيات عديدة وتحملوا في سبيل ذلك الكثير، مشيدًا بدور القبائل العربية والعائلات المصرية التي تعمل بشكل متواصل مع أبناء سيناء والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة.

القبائل تعمل جنبا إلى جنب مع الشباب الموجودين بمحيط معبر رفح

ولفت رئيس حملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى أن القبائل تعمل جنبا إلى جنب مع الشباب الموجودين بمحيط معبر رفح، وقال: «عبَّر مرشحنا عبدالفتاح السيسي بشكل علني عن رفض تصفية القضية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفض حصار غزة والتضييق الأمني ولا مجال لتبرير ذلك، وشدد مرشحنا مرارا على أن الحل الوحيد المعتمد على إقامة سلام عادل، وأن هذا لا يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وكان أول من طالب بالوقف غير المشروط لإطلاق النيران، واستهداف أكثر من 10 آلاف نفس برئية منها 70% أطفال لا يمكن أن يؤدى لحلول، بل سيؤدي إلى العديد من المآسي والأزمات».