وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في وحدة الفتح بمنشأة أبو عمر 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بوحدة طب الأسرة بالفتح، التابعة للإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، متابعاً عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، ومتابعة مؤشرات أداء عمل العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، وتلاحظ ضعف التردد على العيادات التخصصية، مؤكداً على أهمية عمل الدعاية اللازمة لها.

مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية

كما اطلع وكيل وزارة الصحة أيضاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالوحدة، كما تابع مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكداً على أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.

المبادرة الرئاسية لخدمات الرعاية الأولية تتم على عدة مراحل

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية لخدمات الرعاية الأولية تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال 19 منشأة صحية بمحافظة الشرقية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة مقسمة إلى 3 فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام 2023.