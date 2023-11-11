نصائح لتجنب الإصابة بالصدمات الكهربائية.. «الصحة» تكشف عن 4 خطوات مهمة

تنجم الصدمات الكهربائية في كثير من الأحيان عن استخدام أجهزة كهربائية معطلة، أو حدوث تماس غير مقصود بأسلاك غير مغطاة، وفي بعض الحالات لا تكون خطيرةً، ولكن في حالات أخرى تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وقدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مجموعة من الإسعافات الأولية التي ينبغي اتخاذها تجاه في هذه الحالة وهي كالتالي:

إسعافات أولية في حالة وقوع حادث كهربائي

- ابق بعيدًا عن الجسم المكهرب لمسافة بعيدة لا تقل عن 8 أقدام.

- اقطع التيار الكهربائي على الفور من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك فعل ذلك بأمان دون أن تعرض نفسك للخطر.

- بلغ الجهات المحلية المسؤولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

- لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربًا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

احتياطات يجب اتخاذها لتجنب وقوع حوادث كهربائية

- تجنب لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

- لا تلمس الأجهزة الكهربائية المبللة.

- لا تلمس الأجهزة الكهربائية التي بها تلف ظاهر.

- استخدم أدوات السلامة الكهربائية المناسبة عند التعامل مع الكهرباء.

الأعراض التي قد تظهر على الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية

- فقدان الوعي.

- عدم التنفس.

- النبض البطيء.

- الحروق.

- الارتباك.

- الألم.

وقد تؤدي مضاعفات الصدمة الكهربائية، إلى الوفاة أو العجز، أو الإصابات الداخلية.