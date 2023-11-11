رئيس أزهرية سوهاج يستقبل وكيل وزارة الصحة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية اليوم السبت الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والوفد المرافق له.

توليه مهام عمله بمحافظة سوهاج

استهل رئيس المنطقة اللقاء بتهنئة الدكتور أبو هاشم بمناسبة توليه مهام عمله بمحافظة سوهاج متمنيا له التوفيق والنجاح في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، من جانبه أبدى وكيل وزارة صحة سوهاج سعادته بهذا اللقاء معرباً عن تقديره البالغ لمؤسسة الأزهر الشريف.

كما بحثا الجانبين خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج في العديد من المجالات.

احتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي

وفي سياق آخر أقامت منطقة سوهاج الأزهرية، احتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم، بحضور الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.‏

شمل تكريم منطقة سوهاج الأزهرية مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة والموجهين المشاركين في فعاليات المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب.‏