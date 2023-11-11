عاجل.. «الصحة» تكشف أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس ولكن توجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان تشير إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام، لافتا إلى أن المعدلات هي نفس المعدلات المسجلة في بدايات فصل الشتاء خلال الأعوام الأربعة الماضية.

أشهر الفيروسات

وتابع عبدالغفار أن من أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses - الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي - فيروس نظير الإنفلونزا الفيروس الغدي - فيروس ابشتاین بار).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الفيروسات التنفسية تتشارك في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا:

حمى خفيفة

العطس

الصداع

التهاب الحلق

سعال

آلام العضلات

انخفاض الشهية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في رسالة عاجلة له أنه عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.

الحصول على لقاح الإنفلونزا

وأوصى المتحدث الرسمي وزارة الصحة والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا - التغذية والتهوية الجيدة - التطهير المستمر للأيدي والأسطح - استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة.