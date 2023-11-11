رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عمرو طارق وسيف رفعت ضمن قائمة منتخب مصر للمدارس استعدادًا للبطولة العربية

كتب:

هبة صبيح
07:36 م | السبت 11 نوفمبر 2023
فوز النادي المصري

فوز النادي المصري

تلقت إدارة النادي المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية يخطره من خلاله باختيار ثنائي فريق المصري تحت 15 عامًا المرحلة العمرية 2008 عمرو طارق وسيف رفعت للانضمام لقائمة منتخب مصر المدرسي المشارك في البطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات لبنان والأردن والكويت والمغرب وسلطنة عُمان والسعودية والعراق والجزائر وليبيا.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر طارق يلعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب خط الوسط المدافع، فيما يلعب زميله سيف رفعت في مركز الظهير الأيمن.

فوز المصري تحت 15 عام

من جانب آخر فاز فريق المصري تحت 15 عام الفئة العمرية 2008 بقيادة الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها التي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من أحمد محمد، مصطفى حسن، أحمد عفيفي.

اقرأ المزيد:

وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير النادي المصري القاهري تمهيدا لافتتاحه

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري بعد تفقد «مدبولي» لمشروع الاستاد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء استاد النادي المصري

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير النادي المصري ببورسعيد
بقلم هبة صبيح