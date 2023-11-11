عمرو طارق وسيف رفعت ضمن قائمة منتخب مصر للمدارس استعدادًا للبطولة العربية

تلقت إدارة النادي المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية يخطره من خلاله باختيار ثنائي فريق المصري تحت 15 عامًا المرحلة العمرية 2008 عمرو طارق وسيف رفعت للانضمام لقائمة منتخب مصر المدرسي المشارك في البطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات لبنان والأردن والكويت والمغرب وسلطنة عُمان والسعودية والعراق والجزائر وليبيا.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمر طارق يلعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب خط الوسط المدافع، فيما يلعب زميله سيف رفعت في مركز الظهير الأيمن.

فوز المصري تحت 15 عام

من جانب آخر فاز فريق المصري تحت 15 عام الفئة العمرية 2008 بقيادة الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها التي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من أحمد محمد، مصطفى حسن، أحمد عفيفي.