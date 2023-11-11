مساعد وزير الإسكان ورئيس العاصمة الإدارية يفتتحان مؤتمر التطوير العقاري السابع غدا

تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يفتتح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالإضافة إلى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، غدًا الأحد، فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، الذى تنظمه شركة «المال جي تي إم» تحت عنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج - تكامل أم تنافس»، ويعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

المؤتمر المقرر انعقاده في فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، سيتضمن عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية على رأسها المملكة العربية السعودية.

الجلسة الأولى تناقش بيئة العمل في قطاع العقارات

يشهد المؤتمر عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية في قطاع العقارات المصري، التي سيتحدث فيها كل من المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكذلك المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتنمية والاستثمار، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير العقاري بنك مصر، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات فى جريدة المال.

الجلسة الثانية تستعرض تجارب فعلية لتوسع شركات محلة في أسواق خارجية

والجلسة الثانية ستركز على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية في أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، وبدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، وأحمد زكي، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The board consulting للاستشارات، ويديرها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال.

الجلسة الثالثة: «جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية»

أما الجلسة الثالثة فعنوانها «جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية» التي سيحضرها كل من محمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتطوير العقاري، المهندس كامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة إنفرجن للاستشارات، والدكتور أحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات، والدكتور حميد الرجوي رئيس شركة نيو إيفنت للتطوير، ويديرها فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير.

وفي محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، سيكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وستضم قائمة المتحدثين كلا من الدكتور أحمد الشناوي، الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور، الرئيس التنفيذي لشركة توريك للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسي، رئيس مكتب دي سي آي بس للاستشارات، والدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، ويديرها شريف عمر، رئيس قسم العقارات في جريدة المال.

النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقاري سوف تشهد وجود كلا من الدكتور أحمد شلبي والمهندس فتح الله فوزي فى منصب الأمين العام للمؤتمر.

وقال الدكتور أحمد شلبي إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، وهذه الظاهرة أدت للحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا، والتي أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار.

توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية

وأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالي تتم إعادة توظيف تلك العوائد في ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا: «لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان نجاحهم في نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية».

أما المهندس فتح الله فوزي، فقد قال إن القطاع العقاري يعد الأبرز في السوق المحلية، والذي شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعي بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.

وأضاف أن الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقي من القطاع المصرفي، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها البورصة العقارية والصناديق المتخصصة.

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