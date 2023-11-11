الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار حتى 17 نوفمبر

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات فرص سقوط أمطار حتى الجمعة 17 نوفمبر وتكون متوسطة إلى رعدية مع طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن يكون بارد ليلا وتأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات، حسبما ذكرت الأرصاد في بيان لها.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، تشير التوقعات إلى يشهد يوم الإثنين 13 نوفمبر فرص سقوط أمطار رعدية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وتكون بنسبة تصل إلى 40%، مع انعدام فرص تكون الشبورة المائية وسقوط الأمطار على باقي المحافظات

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بطقس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد المحافظات بداية من الأربعاء 15 نوفمبر حتى الجمعة 17 نوفمبر فرص سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد.