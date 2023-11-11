رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية علوم أسيوط ويتابع انتظام العملية التعليمية

في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، كلية العلوم بنين بأسيوط، ومر بقاعات المحاضرات ومعامل الكلية؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط

وتابع رئيس الجامعة انتظام المحاضرات الدراسية لطلاب الفرقه الرابعة بالكلية، موجهًا أبناءه الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم، منوهًا إلى أن كلية العلوم بأسيوط تعد من الكليات الرائدة على مستوى كليات العلوم بجمهورية مصر العربية؛ وذلك لما تذخر به من علماء أكفاء في جميع المجالات العلمية، وقد ظهر ذلك جليًّا في تصنيف أبحاثهم العلمية على مستوى العالم وفقا لتقرير ستانفورد الأخير، إضافة إلى ذلك كانت أول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في كليات الجامعة بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتور أبو بكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الفرع.