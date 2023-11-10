الأزهر العالمي للفتوى يختتم دورته الـ82 لتأهيل المقبلين على الزواج

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات دورته الـ82 لتأهيل المقبلين على الزواج بجامعة كفر الشيخ، بمحاضرة حول التربية الصالحة للأبناء، والتي تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ.

حسن الاختيار في الزواج يسهم في وجود أبناء صالحين

وأوضح الدكتور محمد معتوق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والذي تحدث عن التربية الصالحة للأبناء، أن حسن الاختيار من الطرفين يسهم في وجود أبناء صالحين في المجتمع، مضيفًا أنه لا بد أن يكون الوالدين قدوة حسنة لأبنائهم، لأنهما مرآة أبنائهم، وهم مقلدون لكل أفعالهم.

وقال الشيخ محمد صلاح، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي تحدث عن فن التعامل بين الزوجين، إن العلاقة بين الزوجين تكاملية تقوم على المودة والرحمة والتعاون بينهما، مشيرًا إلى الحقوق المشتركة بين الزوجين، موضحًا أن أهمها التناصح والشورى وحفظ الأسرار، وحسن العشرة والتوارث.

الخلافات الزوجية

ومن جانبه بيّن الدكتور إبراهيم جاد الكريم، والذي تناول إدارة الخلاف بين الزوجين، أن الخلاف ظاهرة طبيعية بين البشر وخاصة بين الأزواج، لكن يجب إدارته، استثمار البَّناء منه فيما يقوي العلاقة بين الزوجين، موضحا أن أسباب الخلافات الزوجية إما تقصير في أداء الحقوق والواجبات أو فتور الحب بين الزوجين وشعور أحدهما أن الاختيار كان خطأ، مشيرًا إلى كيفية التعامل الأمثل لتفادي هذا الخلاف.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة أتت ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدى الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.