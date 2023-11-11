افتتاح المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى «رواق» في جامعة الأزهر بأسيوط

افتتح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بقنا، ومدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة، فعاليات المعسكر التدريبي لدورة الاحتضان الأولى بحاضنة رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، والذي يحضره 23 شركة ناشئة وفرق عمل من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد، لديها أفكار في مجالات الغذاء والزراعة والطاقة والمياه وإعادة تدوير المخلفات والتكنولوجيا الخضراء.

ويقام المعسكر التدريبي بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بقاعة الاجتماعات والتدريب بقسم النبات والميكروبيولوجي.

وفي كلمته رحب الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، برواد الأعمال الشباب من الطلاب والخريجين والباحثين الذين تأهلوا لحضور هذا المعسكر التدريبي، ووجه الشكر للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على دعمه الكبير لمنظومة الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، مؤكدا أن جامعة الأزهر حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم لرواد الأعمال من خلال إنشاء 4 حاضنات أعمال تكنولوجية في كلية الهندسة بقنا وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة وكلية العلوم بنات بالقاهرة وأحدثها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط التي نتواجد بها اليوم بين أبنائنا وبناتنا المتدربين بالحاضنة.

وأفاد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بأن حاضنة رواق أسيوط أحدث حاضنات سلسلة الحاضنات التكنولوجية «رواق» بجامعة الأزهر والمنشأة بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، وتقدم خدماتها ليس فقط لمنسوبي جامعة الأزهر، وإنما تمتد لكل الطلاب والخريجين في الوجه القبلي من داخل وخارج جامعة الأزهر.

وأشار الدكتور محمد جلال مدير الحاضنة، إلى أنه تم إعداد برنامج تدريب متميز لمدة ثلاثة أسابيع ليشمل أحدث النظم في كيفية رواد الأعمال على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم وإعداد نموذج وخطة العمل ودراسة الجدوى ودراسة احتياجات السوق وطرق العرض، ويعتمد على قيام المتدربين بإنجاز عدد من المهام على أرض الواقع لتطبيق ما يتم التدريب عليه بما يضمن نجاح المشروع، والشركات التي ستفوز في نهاية المعسكر التدريبي من خلال لجنة التحكيم ستحصل على دعم مالي يصل إلى 300 ألف جنيه لكل فكرة مشروع مقدمة من برنامج «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستشارات والمعامل البحثية بمقر الحاضنة.

ويشرف على التدريب ويقوم به عدد من الخبراء المتميزين في مجال ريادة الأعمال وأعضاء فريق العمل بالحاضنة وهم الدكتور محروس علي بكلية الهندسة بقنا، والدكتور إيمان مصطفى بكلية التجارة بنات بأسيوط، والدكتور وليد صابر بكلية الطب بأسيوط، والدكتور أحمد يوسف بكلية الزراعة بأسيوط، والدكتور عبد الله عليان بكلية العلوم بأسيوط، والدكتور إسلام سمير بكلية البنات بأسيوط، والدكتور أحمد ضاحي مدير مركز TIEC بأسيوط.