رئيس «إيجيبت سات»: السيارة الكهربائية المصرية ستعمل ببصمة الوجه

قال الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجيبت سات جروب»، عميد كلية البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي، إن أبرز الأشياء التي تتميز بها السيارة الكهربائية التي يُجرى العمل عليها الفترة الحالية، تتمثل في طرق التشغيل، إذ سيكون ببصمة الوجه، والرخصة ستكون «سمارت»، أو من خلال كود، وبالتالي يمكن التحكم في السيارة بطريقة ذكية، وسيتم إجراء وسيلة تحرك الأربع عجلات الخاصة بالسيارة في الأماكن الضيقة جدا.

مشروع إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر

وأضاف الغمري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة، ستشارك المواطنين في الأفكار من خلال إطلاق خدمة للتواصل معهم ومعرفة آرائهم حول التطوير أو الإضافات ودراستها، من خلال وحدة البحوث والتطوير، وذلك كل 3 أشهر، وإذا كانت مفيدة سيتم تطبيقها.

وقال إن التجهيزات تجرى حاليا لإنشاء المصنع على قدم وساق، بحيث تم الانتهاء من ورش التصنيع والتشكيل واللحام والمعالجة والدهانات، وخطتنا أن يكون هناك سيارات بديلة للتوكتوك والاستخدام الشخصي، وسعرها سيكون في المتناول.