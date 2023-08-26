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عادل حمودة: العالم دخل عصر السيارة الكهربائية بفضل إيلون ماسك

كتب:

محمد عزالدين
09:05 م | السبت 26 أغسطس 2023
عادل حمودة

عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن اليوم بفضل إيلون ماسك تتنافس الشركات لاستثمار المليارات في السيارات الكهربائية، ودخلت مصر عصر السيارة الكهربائية أيضا، تقول ميشيل كريبس، المحللة في «كوكس أوتوموتيف»: «فرض ماسك من خلال تيسلا التغيير، لقد أثبت أن هناك سوقا للسيارات الكهربائية».

أكثر السيارات الكهربائية مبيعا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أصبحت تيسلا (3) إحدى أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في أوروبا، لا يزيد سعر السيارة عن 30 ألف دولار.

ولفت إلى أنه بيع منها حتى نهاية عام 2021 نحو 2500 سيارة، وتعاقدت شركات تأجير السيارات على مئات منها.

توسيع الإنتاج

وأوضح أنه مع تزايد الطلب يقوم ماسك بتوسيع الإنتاج، ويستعد لمضاعفته في مصانع في ألمانيا وتكساس.

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