ترخيص السيارة الكهربائية في مصر.. اعرف الرسوم والمستندات المطلوبة

مع انتشار الحديث عن السيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة الحالية، وما تردد عن قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج سيارة كهربائية مصرية، أصبح البحث عن كل ما يخص السيارات الكهربائية يتزايد، وجاء ترخيص السيارات الكهربائية ضمن أكثر المواضيع بحثا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ترخيص السيارة الكهربائية في مصر

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية خطوات إصدار تراخيص السيارة الكهربائية في مصر، وهي كالتالي:

- استخراج ترخيص السيارة الكهربائية من أقرب وحدة مرور تابعة للمنطقة السكنية التي يقيم بها مالك السيارة.

- تقديم مستند طلب ترخيص السيارة على النموذجين 251 و351، ولابد من تقديمها أمام أقسام المرور التي يتوفر بها أجهزة الحاسوب، ويجب أن يكون المالك أو وكيله بحوزته مستند رسمي يثبت صحة إقامته داخل العنوان الموضح بالمستندات الرسمية.

- تقديم مستندًا رسميًا يثبت صحة ملكيته للمركبة .

رسوم الإصدار والأوراق المطلوبة لترخيص السيارة الكهربائية

- 75 جنيها قيمة الملصق الإلكتروني.

- 100 جنيه تأمين اللوحات.

- 20 جنيها إصدار رخصة القيادة.

- 10 قروش ختم التنمية.

- 3 جنيهات ختم جودة .

- 115 جنيها مقابل تطوير اللوحات.

- نموذج الفحص الفني 101 مرور + ختم شرطة 2.10 جنيه + 5 جنيهات.

- 5 جنيهات طابع الشهيد.

- 104 جنيهات الرسم السنوي لاستخدام الراديو.

- 40 جنيهًا رسوم استخدام اللوحات.

- 50 جنيهًا صندوق تحسين الخدمات المرورية المحافظة بحد أقصى.

- 200 جنيه الفحص الفني ممكن بحد أقصى .

- إيصال إطفاء + ختم شرطة 5 جنيهات + 15 جنيها.

- تقديم بصمة المحرك وشاسيه السيارة، على إحدى استمارات الفحص الفني بالملف.

- فحص مهندسون متخصصون السيارة بالنسبة للأمان والمتانة .

- دفع التأمين الإجباري على السيارة سنوي أو ثلاث سنوات.

- شراء حقيبة إسعافات أولية بالإضافة إلى مثلث تحذير ودفع الرسوم والضرائب المقررة.

ترخيص 3028 سيارة كهربائية

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية أغسطس 2023، تم ترخيص 3028 سيارة كهربائية، وفي شهر أغسطس الماضي فقط بلغ إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية 265 سيارة بأنحاء الجمهورية.