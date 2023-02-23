10 معلومات عن السيارة الكهربائية المصرية 2023.. «صديقة للبيئة»

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الأكاديمية تقدم دعما كبيرا للطلاب والباحثين المبتكرين بمختلف المجالات بجانب الدعم المعنوي المتمثل في إيجاد فرص تحويل البحوث العلمية والابتكارات إلى منتجات، موضحا أنّ أحد ابرز القطاعات التي تدعمها الوزارة، هو ابتكارات تصنيع السيارات الكهربائية والأبحاث العلمية والمشروعات التي تجري من قبل الطلاب في هذا الشأن.

السيارة الكهربائية المصرية 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الغمري، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، أنّ الهدف من إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023 هو الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ووضع مصر في المكانة التى تستحقها دوليا وإقليميا.

أكاديمية البحث العلمي

وترصد السطور التالية، معلومات عن السيارة الكهربائية المصرية 2023، التي ابتكرها باحثو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما يلي.

- فكرة المشروع بدأت بتطوير سيارة كهربائية مصرية بتمويل من مسابقة رالي السيارات الكهربائية لطلبة كليات الهندسة منذ عام 2018.

- تصميم السيارة المصرية الكهربائية سيكون للاستخدام في المناطق الحضرية.

- السيارة الكهربائية صديقة للبيئة، حيث تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

- السيارة ستكون متاحة لجميع الفئات.

- بدء التصنيع والإنتاج خلال 6 أشهر.

- السيارة محلية الصنع وسيتم تصنيعها بإحدى مصانع وشركات القطاع الخاص.

- نسبة المكونات الخاصة بالسيارة الكهربائة 60% منها محلي الصنع.

- أكاديمية البحث العلمي تمول تصنيع المكونات الإلكترونية للسيارة داخل مصر.

- تصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية.

- السيارة المبتكرة لها أكثر من نموذج تم تجهيزه.