سنغافورة تتبرع بـ1.47 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت سنغافورة، التبرع بمليوني دولار سنغافوري، وهو ما يعادل 1.47 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن تبرعات عامة مقدمة للمساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

المبلغ المالي يمثل الدفعة الأولى مما جمعته مؤسسة محلية غير هادفة للربح، خلال حملة تجميع تبرعات أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي، بهدف الإغاثة الإنسانية للأراضي الفلسطينية، كما أعلنت المؤسسة، تجميع أكثر من 4.6 مليون دولار سنغافوري، وستمتد حملتها إلى 17 من شهر نوفمبر الجاري، بحسب شبكة «تشانل نيوز آشيا» السنغافورية.

100 ألف دولار سنغافوري من جمعية الصليب الأحمر

كما أُعلن دفعة ثانية من البضائع الإنسانية بقيمة 100 ألف دولار سنغافوري، مقدمة من جمعية الصليب الأحمر السنغافورية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، لتدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، إذ تشتمل على إمدادات طبية ومواد غذائية ومياه شرب وأدوات صحية للأشخاص.