بسبب أحداث غزة .. كنائس فلسطين تعلن اقتصار احتفالات الميلاد على الشعائر الدينية

بسبب القصف ونزيف الدم الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 11500 شهيد، بينما تخطي أعداد المصابين والجرحى أكثر من 25 ألف شخص، أعلنت كنائس فلسطين، اليوم السبت، اقتصار احتفالات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية فقط، بدون أي مظاهر للاحتفال.

الغاء الاحتفالات بعيد الميلاد بسبب الأحداث في غزة

وقال أديب جودة الحسيني، امين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس من مدينة القدس المحتلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة اعلنوا رسمياً إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد، مضيفا أن هذا العام سيكون الاحتفال قاصر على الشعائر الدينية والالتزام بالجوانب الروحية من العيد.

وأضاف أن اليوم أعلن أنه لن يكون هناك إضاءة لشجرة عيد الميلاد المجيد في بيت لحم والقدس وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، وذلك بسبب الظروف الأليمة والحزينة والتي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أوضاع الحرب الأليمة في قطاع غزة.

الكنائس في الأراضي المقدسة تصلي من أجل قطاع غزة

وأوضح أديب أن رؤساء الكنائس أكدوا على أن الاحتفالات تقتصر فقط على الشعائر الدينية والالتزام بالجوانب الروحية من العيد وإقامة الصلوات من أجل خلاص الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب وألم فقدان الأعزاء.

ودعا أديب الحسيني ورؤساء الكنائس إلى مساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كل أشكال الدعم ووصول قوافل المساعدات الإنسانية والتي ترسلها الدول والشعوب المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد على أن الكنائس بجميع طوائفها يواصلون الصلوات والدعاء من أجل أن يعم السلام أرض السلام، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب فوراً.