انطلاق ثاني حملات التبرع بالدم لصالح شهداء غزة غرب الأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتعاون مع بنك الـدم ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالأقصر، بقيادة صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، ثاني حملات التبرع بالدم بمركز شباب البعيرات تـحـت شـعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 بمركز شباب البعيرات.

حملة تبرع بمركز شباب البعيرات

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في التبرع بالدم لمصابي غزة، من مختلف الفئات العمرية والفئات الاجتماعية، وذلك تحت اشراف جيهان عبده، مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وأعضاء الإدارة ومتطوعي مراكز الشباب وتنظيم أعضاء مشروع شباب يدير شباب YLY، وممثلي مجلس القبائل والعائلات المصرية، ميلاد ممدوح عبدالنور وأميرة كمال، ومريم ممدوح قديس، وأعضاء برلمان شباب مصر وفريق عمل مركز شباب البعيرات.

حملة تبرع بمركز شباب العوامية

وكانت مديرية شباب الأقصر، قد نظمت أمس الجمعة أولى حملات التبرع بالدم لمصابي غزة، بمركز شباب طيبة العوامية بوسط المدينة، إذ شهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية والفئات المجتمعية.

توجيهات رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.