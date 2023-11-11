افتتاح 5 منافذ جديدة بمبادرة تخفيض أسعار السلع في مطروح

أعلنت المهندسة هند محمود مساعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، افتتاح 5 منافذ ومحلات تجارية في مدينتي الضبعة والحمام بمحافظة مطروح، في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تتبناها الدولة بتوجيهات من مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية.

أماكن منافذ السلع الغذائية الجديدة في محافظة مطروح

وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنافذ التي شاركت في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية من بينهم 3 محلات تجارية في مدينة الضبعة واثنين في مدينة الحمام، والتخفيضات تشمل جميع السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 15% وحتى 40%.

الأسعار في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أن أسعار المواد الغذائية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية سعر الأرز يسجل 22 جنيها للكيلو، وسعر الزيت 27 جنيها للعبوة 700 ملي، وسعر السكر 29 جنيها للكيلو، وصلصة 400 جرام بـ14 جنيها.

زيادة المعروض من السلع الغذائية في المنافذ

ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن جميع السلع تتوافر، وقمنا بزيادة الكميات من السلع في المنافذ التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار، مع المتابعة لها من خلال مديرية التموين والمرور عليها بشكل يومي في جميع مراكز المدن، والتنبيه علي التجار بالإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة للمواطنين.