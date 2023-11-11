إقبال كثيف على معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الدقهلية

شهدت معارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة في المنصورة، إقبالا كثيفا من المواطنين، كما قام السيد دايرة وكيل وزارة التموين، بعمل جولة تفقدية داخل المعارض والمجمعات الاستهلاكية في نطاق المحافظة.

وكيل وزارة التموين يتجول في المعارض بالمنصورة

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك رقابة مستمرة وتفتيشية على المعارض والمجمعات الاستهلاكية في محافظة الدقهلية لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، مؤكدا أنه يقوم كل فترة بعمل جولة تفقدية بشكل مفاجئ للاطمئنان على سير العمل داخل المعارض والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

إنشاء 20 معرضا في محافظة الدقهلية

وأضاف «دايرة»، أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض الأسعار لأهالينا، قامت المديرية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية بإنشاء 20 معرضا، معرضان أساسيان بمدينة المنصورة، والبقية في مراكز ومدن المحافظة، ويشكل كل معرض أكثر من 16 عارضا يقومون بعرض كل السلع الغذائية بداية من الاستهلاكية مثل «الأرز والزيت والمعكرونة والسكر والعدس والفول والبقوليات بأنواعها ومنتجات الألبان والحليب والبيض واللحوم»، ونسبة التحفيض فيها تصل من 15% وحتى 30% على كافة المعروضات.

وتابع وكيل الوزارة، نضخ كميات كبيرة يوميا في المعارض ونسبة الإقبال كبيرة من المواطنين، والمبادرة قامت بعمل توازن في السوق بين المعروض والأسعار الخارجية.