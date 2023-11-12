إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بطما في سوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مركز شرطة طما، عدد 3 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط ونصف على أراضي زراعية بنطاق مركز ومدينة طما.

جاءت الحملة برئاسة المدير العام المهندسة هويدة شافعي، رئيس مركز ومدينة طما، وتحت إشراف جمال شومان، نائب رئيس مركز ومدينة طما، ورمضان نوير، رئيس مجلس قروي مشطا، وقوة من مركز شرطة طما، ومسئولي الإدارة الزراعية بطما، حيث استهدفت قريه مشطا، وقرية كوم العرب.

الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة قيراطين ونصف.

وشددت رئيس المركز على تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة بجميع مدنية طما لرصد حالات التعدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.