محافظ الإسماعيلية: نتصدى بكل حسم لأي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه لا تهاون في التعديات على الأراضي الزراعية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي عليها ومن يثبت تورطه أو تقصيره في التعدي على الرقعة الزراعية.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأضاف «بشارة»، في بيان صحفي أنه وجه جميع رؤساء المراكز والقري بإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، نفذت اليوم السبت، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 52 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 1 فدان و8 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان ليتم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بشارة: محاسبة كل من يتورط في ترك التعديات علي الأرض الزراعية

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الرقعة الزراعية حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي منبها علي التواجد على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.