وكيل صحة سوهاج يبحث مع عدد من القيادات الدينية التعاون المشترك

حرص الدكتور أحمد حسن بوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي زيارة عدد من القيادات الدينية بالمحافظة في إطار الحرص علي توطيد العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومناقشة أليات التعاون المشترك بما يخدم المواطن السوهاجي.

وأوضح أحمد حسن بوهاشم، أن كلمة رجل الدين لها الأثر الأكبر في الإقناع وتغير الاتجاهات والأفكار المغلوطة والعادات والتقاليد المضرة بالفرد والمجتمع وخاصة التي تتعلق بصحة المواطن والتوعية والتثقيف المبني على أساس الحجة والبرهان.

وكيل صحة سوهاج يثمن دور الأزهر

حيث قام الدكتور أحمد حسن أبوهاشم بزيارة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ورحب فضيلة الدكتور بوكيل وزارة الصحة متمنيا له التوفيق الدائم، وأهدى درع المنطقة الأزهرية والمصحف الشريف إلى وكيل وزارة الصحة، مؤكداً دعمه الكامل لكل ما هو في صالح وخدمة المواطن والمجتمع .

وكيل صحة سوهاج الشعب المصري نسيج واحد

وفي نفس السياق زار وكيل وزارة الصحة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم مطران الكنيسة الأرثوذكسية لسوهاج والمنشاة والمراغة ونيافة الحبر الجليل الأنبا توما محب مطران الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج، حيث قدما التهنئة لوكيل وزارة الصحة متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.

وساد اللقاء جو من المحبة والإخاء و المودة، حيث أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الشعب المصري نسيج واحد بشقيه المسلم والمسيحي، مؤكدا دور الكنيسة الكبير والمؤثر في المجتمع وأن المسجد والكنيسة يعملان جنبا إلى جنب لخدمة المجتمع والوطن وخاصة في توعية المواطنين وتثقيفهم دينياً وصحياً واجتماعيا