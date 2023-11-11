السفير جمال بيومي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية وصفت الأزمة الفلسطينية

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق ،بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي كان موجزاً محترفاً، وصف الأزمة في كلمات بسيطة صارمة وشديدة ومحترمة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق، في اتصال مع «الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي في الوقت ذاته أظهرت تحديات للقيادة الإسرائيلية، حيث أنها أدانت منذ البداية سياسات العقاب الجماعي على أهل غزة غير المقبولة، والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

أهمية ما طلبه الرئيس السيسي أمام القمة

وأكد السفير جمال بيومي أهمية المتطلبات التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، كذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل الى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي.

ولفت السفير جمال بيومي إلى أهمية حديث الرئيس السيسي عن فكرة حل الدولتين على حدود 4 يونيو لعام 1967، مؤكدا أنه أمر في غاية الأهمية ويخدم الجميع، وتابع قائلاً إن الأمر وصل إلى أنه حتى يهود الولايات المتحدة ويهود أوروبا يطالبون إسرائيل بالقبول بحل الدولتين.

الدور الإيجابي لمصر

وأكد «بيومي» دور مصر الإيجابي والمهم في هذه المعركة الدبلوماسية قائلا: «كلنا تابعنا اتصالات السيد الرئيس مع كل القوى العظمى بطريقة مباشرة سواء مع الأمريكيين الى الروس بالإضافة إلى كافة رؤساء الدول الأوروبية وملوكها، وأن مصر تعتبر المحامي الرئيسي للقضية الفلسطينية».

وأضاف قائلا: «أن حتى يهود الولايات المتحدة ويهود أوروبا بعضهم ثار ليحكم صوت العقل ويطلب إسرائيل بالتوقف وبقبول بحل الدولتين وان ما تفعله وتطبقه الحكومة الإسرائيلية لا يفيد اليهود، بل يعرض حياتهم للخطر».