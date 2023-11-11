برلماني: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات حفاظا على الوطن

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن المرحلة الحالية تشهد صراعات ومحاولات لجر مصر بمخططات تسعى لإسقاط مصر، وهو ما يتطلب التصدي لها بدعم الرئيس السيسي والاصطفاف خلفه لاستكمال ما يعمل عليه من أجل الحفاظ على الوطن.

تنمية في كل المشروعات القومية

واضاف حجازي خلال مؤتمر أمانة القليوبية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية إن جميع دول المنطقة المجاورة تشهد عدم استقرار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ولا يوجد حتى الآن دولة تقف على قدميها مثل مصر وتشهد تنمية في كل المشروعات القومية، موضحاً أن مشروعات الطرق والكباري والمصانع والمدن الجديدة ومصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري والتي تشهد حاليا تطور كبير خير شاهد مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل المسؤولية على عاتقه منذ 30 يونيو حتى الآن، وطور في كل القطاعات بمشروعات ترى النور على أرض الواقع.

مصر لها قدرها بحكم مكانتها

وأوضح أن مصر لها قدرها بحكم مكانتها ووضعها الريادي ومدى أهمية مصر بالنسبة للعالم، وستظل صامدة رغم ما نراه حولنا من مخططات في دول مجاورة سواء في اليمن والسودان وفلسطين، لذلك أفضل من يقود المرحلة الحالية هو الرئيس السيسي، خاصة وأنها مرحلة صعبة وأصعب مما مضي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أهالي المحافظة وأمناء المراكز وأعضائها يدعمون السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى يراهن على وعي المواطنين، وأنه يأمل أن يكون لمحافظة الغربية دور كبير في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن

وأكد حجازي أنّ المشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار السياسي والإداري هي واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، لذلك يجب على الجميع المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، واختيار الرئيس السيسي لولاية رئاسية جدية لاستكمال مسيرة التنمية، والحفاظ على الاستقرار.