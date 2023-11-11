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الفصائل الفلسطينية: تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي أو جزئي

كتب:

حسن سمير
08:38 م | السبت 11 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية للاحتلال بشكل كلي أو جزئي منذ بدء الاجتياح البري.

يذكر أن حصيلة العدوان على غزة وصلت لأكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنًا من الجنسين، بينما أبلغ عن فقدان 1300 طفل.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

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بقلم حسن سمير