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أكثر من 20 ألف شخص يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين ببروكسل

كتب:

حسن سمير
08:35 م | السبت 11 نوفمبر 2023
مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل

مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

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